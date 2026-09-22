Chinesa de 6 anos estabelece recorde mundial na resolução de cubo mágico
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Uma menina chinesa de seis anos estabeleceu um novo recorde mundial feminino ao resolver um cubo mágico 3x3 em pouco mais de quatro segundos, informou a imprensa estatal.
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A jovem "speedcuber" Lian Yunzhi quebrou o recorde duas vezes neste mês, em duas competições certificadas pela World Cube Association em Wuhan e Guangzhou, segundo o canal estatal CCTV.
Ela registrou médias de 4,52 e 4,27 segundos, após resolver o cubo mágico cinco vezes.
Lian, natural de Chengdu, é "a primeira 'speedcuber' feminina a ter média inferior a 4,5 segundos", destacou a CCTV, que divulgou um vídeo em que a menina aparece com um laço xadrez vermelho na cabeça enquanto gira e torce com destreza um cubo mágico.
Apelidada de "Zhizhi", Lian foi inscrita em aulas de cubo mágico — uma de várias atividades extracurriculares, além de aulas de dança e música —, contou sua mãe, Lin Yangxi.
A mãe "foi percebendo aos poucos" que brincar com os cubos era "uma atividade excelente para desenvolver as capacidades integrais de uma criança" e passou a concentrar sua atenção nisso, disse ao Red Star News de Chengdu.
"Melhora a concentração, a memória, o pensamento lógico, a percepção espacial e ajuda a desenvolver uma atitude saudável sobre ganhar e perder", acrescentou.
Sua filha domina agora mais de 1.300 algoritmos de resolução de cubos mágicos, pratica diariamente entre duas e três horas e já acumula vários troféus, explicou a mãe.
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