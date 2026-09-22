Chinesa de 6 anos estabelece recorde mundial na resolução de cubo mágico

Uma menina chinesa de seis anos estabeleceu um novo recorde mundial feminino ao resolver um cubo mágico 3x3 em pouco mais de quatro segundos, informou a imprensa estatal.

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A jovem "speedcuber" Lian Yunzhi quebrou o recorde duas vezes neste mês, em duas competições certificadas pela World Cube Association em Wuhan e Guangzhou, segundo o canal estatal CCTV.

Ela registrou médias de 4,52 e 4,27 segundos, após resolver o cubo mágico cinco vezes.

Lian, natural de Chengdu, é "a primeira 'speedcuber' feminina a ter média inferior a 4,5 segundos", destacou a CCTV, que divulgou um vídeo em que a menina aparece com um laço xadrez vermelho na cabeça enquanto gira e torce com destreza um cubo mágico.

Apelidada de "Zhizhi", Lian foi inscrita em aulas de cubo mágico — uma de várias atividades extracurriculares, além de aulas de dança e música —, contou sua mãe, Lin Yangxi.

A mãe "foi percebendo aos poucos" que brincar com os cubos era "uma atividade excelente para desenvolver as capacidades integrais de uma criança" e passou a concentrar sua atenção nisso, disse ao Red Star News de Chengdu.

"Melhora a concentração, a memória, o pensamento lógico, a percepção espacial e ajuda a desenvolver uma atitude saudável sobre ganhar e perder", acrescentou.

Sua filha domina agora mais de 1.300 algoritmos de resolução de cubos mágicos, pratica diariamente entre duas e três horas e já acumula vários troféus, explicou a mãe.

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