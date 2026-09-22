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Converse pede desculpas por anúncio de tênis que evocou imagens da KKK

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AFP
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Repórter
22/09/2026 07:22

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A empresa americana de tênis Converse pediu desculpas por um anúncio nas redes sociais, já removido, depois que algumas pessoas afirmaram que evocava imagens da Ku Klux Klan e de linchamentos.

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O anúncio, publicado na conta da empresa no Instagram, mostrava a cantora de K-pop Karina usando uma saia branca e segurando um par de tênis pretos ao lado do corpo. 

Algumas pessoas nas redes sociais disseram que uma imagem triangular branca criada pela iluminação sobre a saia parecia um capuz da KKK e compararam os tênis pendurados a uma imagem de linchamento.

"Pedimos desculpas. Entendemos por que esta imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Isso não deveria ter acontecido e vamos fazer melhor", afirmou a Converse em um comunicado.

A empresa acrescentou que retirou o anúncio de seus canais e que estava trabalhando para eliminá-lo de todos os lugares em que aparece.

A fotografia era parte de uma campanha para promover o modelo Converse Chuck 70 X, lançado internacionalmente em 27 de agosto.

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bur-lkd/mjw/mab/arm/fp

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