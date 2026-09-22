Tiroteio diante de escola no oeste da Turquia deixa 11 feridos

Um adolescente abriu fogo e feriu 11 estudantes diante de uma escola de Ensino Médio no oeste da Turquia antes de ser detido pela polícia, informaram as autoridades.

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O ataque aconteceu às 8h00 locais (2h00 de Brasília) em Turgutlu, na província de Manisa, perto da cidade turística de Izmir, informou o governo local.

Tiroteios em escolas são raros na Turquia, mas em abril dois ataques foram registrados no sul do país e provocaram forte indignação popular.

"Onze estudantes ficaram feridos, dois deles em estado grave. O menor de idade que efetuou o ataque foi rapidamente detido e colocado sob custódia", escreveu no X o ministro da Justiça, Akin Gurlek.

Segundo o ministro, os pais e o avô do suspeito também foram detidos no âmbito da investigação.

A identidade do autor dos disparos não foi revelada. A imprensa local afirmou que ele abriu fogo sem motivo aparente antes de fugir. As autoridades reforçaram a segurança nas imediações do centro de ensino.

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