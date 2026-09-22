Objetos pessoais de Brigitte Bardot são leiolados em Paris

Um leilão em Paris de 285 objetos pessoais da lendária atriz francesa Brigitte Bardot chegou perto de um milhão de euros, quase 20 vezes mais do que a estimativa inicial, informou à AFP a casa Millon.

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Os objetos, que incluem chapéus de palha, óculos, entre outros, estavam nas duas casas que a atriz tinha em Saint-Tropez (sudeste da França) e em seu apartamento de Paris.

Os 953.531 euros (5,5 milhões de reais) da venda, realizada na segunda-feira, serão destinados à Fundação Brigitte Bardot e para Nicolas-Jacques Charrier, filho único da estrela, que faleceu aos 91 anos em dezembro.

Quase 3.000 pessoas, da França e de outros países, se registraram para participar do leilão.

"Brigitte Bardot foi, mais uma vez, uma formidável alquimista: transformou cerca de 50.000 euros de estimativas em quase um milhão de euros, custos incluídos", comentou o leiloeiro Alexandre Millon.

Duas coleiras de cachorro da atriz, com uma placa de identificação em seu nome e o número de telefone da casa de La Madrague, avaliadas em 30 euros (175 reais) o conjunto, foram adquiridas por 9.400 euros (55.000 reais) por uma compradora russa.

Um autorretrato atingiu quase 40.000 euros (234.000 reais) e um lote de três bichos de pelúcia que representavam filhotes de foca, o animal fetiche de Bardot, foi vendido por 2.200 euros (12.280 reais).

"Esta venda é a continuação lógica daquela que ela mesma organizou em 1987 com seus objetos mais preciosos para criar sua fundação. Hoje, sua luta continua por meio desses leilões", disse à AFP Ghyslaine Calmels, diretora-geral da Fundação Bardot.

Dois dias antes da venda, Bernard d'Ormale, o último marido da atriz, criticou o leilão, que chamou de "escandaloso".

"São objetos íntimos, por que fazer esta venda? Pelos animais? É uma piada [...] É uma falta de respeito à memória de Brigitte", afirmou D'Ormale, que disse não ter sido informado da operação, algo que a fundação negou.

Segundo a fundação, a venda foi aprovada em junho, inclusive por D'Ormale, que então presidia seu conselho de administração.

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