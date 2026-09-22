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Ataques russos matam quatro pessoas na Ucrânia

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AFP
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Repórter
22/09/2026 06:22

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Ataques noturnos russos mataram ao menos quatro pessoas em Dnipro, no leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (22), no momento em que o presidente Volodimir Zelensky busca apoios em uma visita a Nova York.

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"O ataque russo executado esta noite contra a cidade deixou quatro mortos", afirmou nas redes sociais Oleksandr Ganja, administrador militar da região de Dnipropetrovsk.

As vítimas foram encontradas sob os escombros, enquanto prosseguem os trabalhos de resgate e busca.

Antes, o dirigente havia indicado que quatro bairros de Dnipro foram atacados com "mísseis, drones e artilharia". Os bombardeios atingiram "armazéns e uma empresa, que sofreram graves danos".

Instalações industriais em Kryvyi Rig e Pavlograd, outras duas cidades da região, também foram atingidas.

Zelensky se reunirá com seu homólogo americano, Donald Trump, nesta terça-feira, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Washington reativou seus esforços de mediação diplomática para encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia, que dura mais de quatro anos.

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bur-jnd-fv/arm/mas/pc/meb/fp

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