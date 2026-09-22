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Pelo menos 154 mortos em dois dias de combates no Iêmen

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AFP
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Repórter
22/09/2026 06:10

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Os combates no Iêmen entre as forças governamentais, apoiadas pela Arábia Saudita, e os houthis pró-Irã deixaram pelo menos 154 mortos nos últimos dois dias, informaram à AFP fontes militares dos dois lados.

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"O balanço dos ataques sauditas, dos confrontos e dos bombardeios de artilharia nas províncias de Taiz, Al Jawf, Marib e Saada chega a 118 mortos", informaram fontes militares houthis, enquanto fontes governamentais anunciaram um balanço de 36 soldados mortos.

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str-saa/mdh/pc/dbh/fp

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