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Ataques sauditas deixam seis mortos na cidade iemenita de Moca

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AFP
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Repórter
21/09/2026 21:37

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Bombardeios sauditas contra a cidade portuária de Moca, na costa iemenita do Mar Vermelho, mataram ao menos seis pessoas e feriram oito, informou nesta terça-feira (22) a agência de notícias Saba, ligada aos houthis pró-Irã. 

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“Seis civis morreram, incluindo duas crianças e uma mulher, e outros oito ficaram feridos, entre eles uma criança e uma mulher, nos bombardeios da coalizão liderada pela Arábia Saudita contra Moca”, afirmou a Saba. 

Os houthis, que controlam grande parte do noroeste do Iêmen, tomaram Moca semanas atrás numa grande ofensiva contra as forças do governo iemenita apoiado pela Arábia Saudita.

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bur-ane/abs/mas/mvl/ic

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