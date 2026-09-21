Ataques sauditas deixam seis mortos na cidade iemenita de Moca

Bombardeios sauditas contra a cidade portuária de Moca, na costa iemenita do Mar Vermelho, mataram ao menos seis pessoas e feriram oito, informou nesta terça-feira (22) a agência de notícias Saba, ligada aos houthis pró-Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Seis civis morreram, incluindo duas crianças e uma mulher, e outros oito ficaram feridos, entre eles uma criança e uma mulher, nos bombardeios da coalizão liderada pela Arábia Saudita contra Moca”, afirmou a Saba.

Os houthis, que controlam grande parte do noroeste do Iêmen, tomaram Moca semanas atrás numa grande ofensiva contra as forças do governo iemenita apoiado pela Arábia Saudita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ane/abs/mas/mvl/ic