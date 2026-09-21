Reino Unido apoia iniciativa franco-mexicana para limitar o veto na ONU

O Reino Unido apoia a iniciativa franco-mexicana para limitar o direito de veto no Conselho de Segurança da ONU em casos de atrocidades em massa, anunciaram nesta segunda-feira (21) os chefes da diplomacia da França e do México.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao todo, 128 países manifestaram apoio à declaração política, informaram Jean-Noël Barrot e Roberto Velasco Álvarez em comunicado conjunto divulgado à margem da Assembleia Geral da ONU.

O Reino Unido torna-se, assim, "o segundo membro permanente do Conselho de Segurança a assumir esse compromisso voluntário", depois da França, segundo o texto.

O limiar simbólico de dois terços dos 193 membros da Assembleia Geral das Nações Unidas está próximo de ser alcançado.

França e México celebraram "o renovado impulso em favor” da suspensão do veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas em casos de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos em larga escala.

Nos últimos quatro meses, outros 21 Estados da África, da América Latina e do Caribe, assim como da Ásia, anunciaram sua adesão à iniciativa, apresentada originalmente por França e México em 2015.

"Por meio de seu apoio à declaração política, os Estados demonstram seu compromisso em garantir que o Conselho de Segurança possa exercer plenamente sua responsabilidade primordial pela manutenção da paz e da segurança internacionais", avaliaram Barrot e Velasco Álvarez.

O funcionamento do Conselho de Segurança é frequentemente paralisado por vetos, em particular da Rússia e dos Estados Unidos. O bloqueio provoca críticas à incapacidade da ONU de influenciar a resolução dos conflitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dt/rh/cyb/ad/mvl/ic