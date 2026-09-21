EUA mobiliza aliados no Ártico

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, insistiu nesta segunda-feira (21) na necessidade de investir no Ártico, durante um encontro em Nova York com colegas de sete países da região, na véspera da assinatura de um acordo de segurança sobre a Groenlândia.

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O encontro aconteceu paralelamente à Assembleia Geral da ONU e reuniu os chanceleres de Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, além de representantes das Ilhas Faroe e da Groenlândia.

"Os aliados concordaram que a segurança no Ártico exige um investimento sustentado para proteger essa região vital e dissuadir os concorrentes estratégicos", informou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Tommy Pigott.

"As conversas se concentraram em assumir uma responsabilidade maior pela segurança do Ártico por meio do desenvolvimento de capacidades militares e econômicas soberanas, garantindo a segurança dos investimentos e financiando infraestruturas críticas resilientes", acrescentou Pigott.

Groenlândia, Dinamarca e Estados Unidos vão assinar amanhã na ONU um acordo sobre esse território no Ártico, informou a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen.

As conversas de hoje incluíram a cooperação entre Estados Unidos, Canadá e Finlândia na formação de uma frota de quebra-gelos. A Guarda Costeira americana dispõe atualmente de apenas três, e a Europa precisa desses navios para reforçar sua presença no Ártico, disse há uma semana a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas.

Rússia, China e Estados Unidos intensificaram sua presença na região, com o objetivo de acessar seus vastos recursos naturais e desenvolver novas rotas de navegação, à medida que o gelo derrete devido ao aquecimento global.

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