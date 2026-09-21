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Internacional

Colúmbia Britânica processa OpenAI nos EUA por ataque armado em escola no Canadá

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/09/2026 17:05

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A província canadense de Colúmbia Britânica entrou com uma ação judicial nesta segunda-feira (21), na Califórnia, nos EUA, contra a OpenAI por a empresa não ter informado às autoridades sobre atividades violentas no ChatGPT da pessoa responsável por um massacre em uma escola da província.

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A procuradora-geral da Colúmbia Britânica, Niki Sharma, declarou a jornalistas que o processo busca "responsabilização e mudanças" por parte da OpenAI. A empresa já havia pedido desculpas por não ter alertado as autoridades sobre a conta associada a uma mulher transgênero de 18 anos que matou oito pessoas em sua casa e em uma escola na pequena cidade de Tumbler Ridge.

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bs/des/ic

Tópicos relacionados:

ataque canada ia openai

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