João Fonseca anuncia pausa após lesões

Após uma série de lesões, o brasileiro João Fonseca, um dos tenistas mais promissores da América Latina, anunciou nesta segunda-feira (21) que fará uma pausa para se recuperar física e mentalmente.

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Depois de desistir do US Open, último torneio do Grand Slam da temporada, devido a uma lesão abdominal, João reapareceu no último fim de semana na vitória do Brasil sobre a Suíça, pelo Grupo Mundial I da Copa Davis (3-1).

A vitória garante ao Brasil a participação nos Qualifiers da Copa Davis de 2027.

"Fiz um esforço grande pra retornar e defender o Brasil na Copa Davis, mas ainda preciso de mais tempo", publicou ele no Instagram.

Na sexta-feira, o tenista de 20 anos derrotou Dominic Stricker por 4-6, 6-3, 6-2.

"Tem sido um ano muito desafiador para mim. Além de tudo o que a profissão exige, foram muitas lesões que acabaram me tirando de torneios importantes e me impedindo de jogar da maneira que eu gostaria", disse o brasileiro, número 28 do ranking mundial da ATP.

João sofreu com problemas recorrentes nas costas no início do ano, o que levou à sua eliminação na primeira rodada do Aberto da Austrália.

Sua ausência pode impactar o ranking. Sua melhor posição foi o 24º lugar em novembro do ano passado.

"Conversei muito com o meu time e chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia", continuou.

Ele descartou, portanto, sua participação no ATP 500 de Tóquio, de 30 de setembro a 6 de outubro, e no Masters 1000 de Xangai, de 7 a 18 de outubro.

Ele não competiu nesses torneios em 2025, mas jogou o ATP 500 da Basileia em outubro passado, onde se consagrou campeão. João estava previsto para defender esse título entre 24 de outubro e 1º de novembro, mas a mensagem publicada nas redes sociais não especifica uma data de retorno.

Apesar dos desafios, João teve alguns bons momentos nesta temporada, como a vitória sobre o lendário sérvio Novak Djokovic em Roland Garros, onde chegou às quartas de final. Ele também alcançou a terceira rodada em Wimbledon.

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