Paramount chega a acordo com estados dos EUA para megafusão com Warner Bros.

A Paramount chegou a um acordo com um grupo de estados americanos que buscava bloquear sua fusão com a Warner Bros. Discovery, informaram veículos de comunicação do país nesta segunda-feira (21).

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A fusão criaria um império em Hollywood que abrangeria televisão, mídia e cinema.

A Paramount, comandada por David Ellison, cuja família milionária mantém vínculos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu em fevereiro uma disputa de ofertas com a Netflix pelo controle de uma série de ativos, incluindo Warner Bros. Pictures, CNN e o serviço de streaming HBO Max.

O governo aprovou o acordo em junho sem exigir mudanças no modelo de negócios. No entanto, 12 estados apresentaram uma ação para bloquear a transação.

A Califórnia liderou o processo, ao qual aderiram Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon e Washington, todos governados por democratas.

Na ação, os estados afirmam que a empresa resultante da fusão controlaria cerca de 27% da distribuição de filmes lançados nos cinemas e uma parcela semelhante do licenciamento de canais de televisão a cabo.

Opositores na indústria cinematográfica afirmam que a fusão eliminaria empregos em Hollywood, que já enfrenta dificuldades, e reduziria o número de filmes produzidos por ano. Grupos de comunicação também temem que a independência da CNN estaria ameaçada.

A Paramount ameaçou deixar a Califórnia caso o procurador-geral do estado, Rob Bonta, não negociasse o encerramento da ação.

Advogados dos estados trabalharam durante a noite no acordo, informou a Bloomberg, citando uma pessoa a par do assunto.

Quatro estados — Massachusetts, Nova York, Connecticut e Minnesota — resistiram ao acordo, mas concluíram que prosseguir com o processo sem a Califórnia não justificaria os custos, acrescentou a Bloomberg.

A Paramount e os gabinetes dos procuradores-gerais da Califórnia e de Nova York não responderam de imediato aos pedidos de comentários.

Um anúncio formal do acordo é esperado nesta segunda-feira.

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