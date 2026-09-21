Inter demite técnico uruguaio Pezzolano
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O Internacional de Porto Alegre demitiu o técnico uruguaio Paulo Pezzolano, anunciou o clube na noite de domingo (20). A equipe está atualmente na zona de rebaixamento do Brasileirão.
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Pezzolano, de 43 anos, comandava o Inter desde janeiro, após passagens pelo espanhol Real Valladolid e pelo inglês Watford.
O auxiliar técnico Pablo Fernández assumirá os treinos enquanto um novo treinador é escolhido, informou o clube em nota oficial.
A decisão foi tomada após a derrota do Inter por 1 a 0 para o São Paulo no sábado, resultado que deixou o clube na 18ª posição do Brasileirão.
A última vaga acima da zona de rebaixamento é ocupada pelo Vasco (16º).
O Inter venceu apenas uma das suas últimas dez partidas entre o Brasileirão e a Copa do Brasil, torneio no qual foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final.
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