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Reino Unido indicia primeira pessoa por genocídio em Ruanda

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AFP
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Repórter
21/09/2026 14:16

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Um homem foi preso e indiciado nesta segunda-feira (21) no Reino Unido como suspeito do genocídio de Ruanda em 1994, o primeiro indiciamento desse tipo no país, anunciaram a polícia e a Procuradoria britânicas.

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Vincent Brown, também conhecido como Vincent Bajinya, é natural de Kigali e reside em Londres. Ele foi preso ao final de uma investigação de sete anos. 

"Ele é suspeito de dirigir e incitar atos de assassinato e genocídio perpetrados por outros" contra os tutsis, afirmou o procurador Frank Ferguson em um comunicado. 

Mais de 800 mil pessoas, segundo a ONU, a maioria da minoria tutsi, foram mortas na primavera de 1994 em massacres orquestrados por extremistas hutus após a morte do presidente Juvénal Habyarimana em um ataque contra seu avião.

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jkb/rmb/erl/an/aa

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