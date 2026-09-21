Três soldados morrem em ataque guerrilheiro com explosivos na Colômbia

Três soldados morreram e outros quatro ficaram feridos nesta segunda-feira (21) ao pisarem em uma armadilha instalada com explosivos por um grupo guerrilheiro dissidente das Farc no sudeste da Colômbia, informou o Exército.

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O presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, no poder desde agosto, prometeu uma ofensiva total contra organizações criminosas e guerrilhas em meio à pior onda de violência da última década.

No entanto, os ataques contra as forças de segurança continuam em regiões controladas por grupos ilegais que se financiam com o tráfico de drogas, a mineração ilegal e a extorsão.

A explosão desta segunda-feira ocorreu nas primeiras horas da madrugada em uma área rural do departamento de Meta. Uma unidade tática de infantaria foi atingida pela "ativação de uma área preparada com artefatos explosivos improvisados", disse o Exército em um comunicado.

Três soldados morreram instantaneamente e outros quatro ficaram feridos e estão sendo retirados da área.

As autoridades atribuem o ataque a um grupo dissidente das Farc liderado por Calarcá, que até recentemente mantinha negociações de paz com o governo do ex-presidente Gustavo Petro (2022-2026). Essas negociações foram abandonadas por De la Espriella logo após sua posse.

As Forças Armadas também informaram que, em outra área do mesmo departamento, dois soldados ficaram feridos após a ativação de um artefato explosivo, seguida de rajadas de fuzil.

De la Espriella prometeu derrotar os grupos armados com a ajuda dos Estados Unidos, que apoiam o país sul-americano em suas operações militares.

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