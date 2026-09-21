Fabricante de chips AMD alcança valor de mercado de US$ 1 trilhão por boom da IA

A fabricante americana de processadores AMD atingiu um valor de mercado de US$ 1 trilhão (R$ 5,1 trilhões) nesta segunda-feira (21), graças a um boom nos investimentos em inteligência artificial.

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Por volta das 11h10 (horário de Brasília), as ações da AMD subiram 9,4%, para US$ 612 (R$ 3.127), ampliando uma alta que somou aproximadamente US$ 200 bilhões (R$ 1,02 trilhão) ao seu valor de mercado em apenas uma semana.

A empresa californiana, que anunciou projetos com OpenAI e Anthropic, reportou um aumento de 50% na receita do segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo US$ 11,5 bilhões (R$ 58,7 bilhões).

Esse crescimento foi impulsionado pelo fato de a receita de seus centros de dados terem mais que dobrado.

Mesmo com essa alta recente, a avaliação da AMD permanece bem abaixo da de sua rival Nvidia, que se aproxima de US$ 5,5 trilhões (R$ 28,1 trilhões).

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