Governo do Iêmen pediu ajuda a Trump contra houthis, diz fonte oficial à AFP

O presidente do Conselho Presidencial do Iêmen, Rashad al-Alimi, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediu ajuda contra os houthis, disse uma fonte de seu gabinete à AFP nesta segunda-feira (21).

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Trump não prometeu nenhuma ajuda militar contra o grupo aliado do Irã, disse a fonte, acrescentando que a ligação ocorreu no domingo e teve como objetivo expressar solidariedade ao governo internacionalmente reconhecido após os houthis tomarem o controle da costa do Mar Vermelho no Iêmen.

Al-Alimi lidera o Conselho de Liderança Presidencial do Iêmen, cujas forças combatem os houthis com apoio militar da Arábia Saudita.

Este pedido de ajuda aos Estados Unidos foi feito depois que os houthis atacaram a capital saudita no sábado, a primeira ação desse tipo contra Riade em anos.

Vários veículos de imprensa dos EUA noticiaram que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, pediu a Trump que atacasse os houthis, que retomaram as hostilidades contra o reino em julho, após anos de trégua, no contexto do conflito no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos.

Após a reativação do conflito no Iêmen, país em guerra civil desde 2014, os houthis lançaram uma ofensiva relâmpago em setembro e avançaram em direção a uma zona estratégica na costa do Estreito de Bab el-Mandeb, anteriormente controlada pelas forças do governo.

Com esse avanço, o Irã e seus aliados passam a controlar as duas vias marítimas das quais o Golfo depende para exportar hidrocarbonetos, incluindo a Arábia Saudita, um importante produtor.

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