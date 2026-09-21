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Trump quer aumentar a compra de fertilizantes de Belarus, um aliado de Moscou

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AFP
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Repórter
21/09/2026 13:19

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O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (21), em sua plataforma Truth Social, que está negociando com Belarus, um aliado próximo da Rússia, a compra de uma quantidade "massiva" de potássio, mineral usado principalmente como fertilizante. 

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"Os preços seriam consideravelmente menores do que os que pagamos hoje no Canadá", principal fornecedor dos Estados Unidos, acrescentou o presidente. 

Este anúncio ocorre em meio à escalada das tensões entre Washington e Ottawa. 

Os Estados Unidos importam quase todo o potássio que consomem. Em 2024, 79% dessas importações vieram do Canadá, seguido por Rússia (11%) e Belarus (4%), de acordo com dados da agência governamental americana USGS. 

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 provocou um aumento dos preços, que desde então caíram ligeiramente, mas permanecem altos.

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aue/sia/dga/lbf/aa

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