Segundo navio reporta impacto nas águas de Ormuz, diz agência britância

Um navio-tanque de gás liquefeito foi atingido por fragmentos de projéteis "de origem desconhecida" ao sair do Estreito de Ormuz, o segundo incidente marítimo relatado nesta segunda-feira (21) na região pela Organização de Transporte Marítimo do Reino Unido (UKMTO).

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O Irã impôs um bloqueio a essa passagem marítima estratégica desde o início da guerra com os Estados Unidos. Anteriormente, a UKMTO relatou que um navio foi atingido por "um projétil não identificado" no Estreito de Ormuz e que dois tripulantes sofreram ferimentos leves.

A consultoria de segurança britânica Vanguard Tech relatou que o navio La Stephanie, de bandeira britânica, foi atingido por um drone enquanto navegava em direção ao Golfo e que dois tripulantes sofreram ferimentos leves.

No segundo incidente, envolvendo o navio-tanque, o capitão "informou que toda a tripulação está segura e que não houve impacto ambiental", afirmou a UKMTO.

O Irã, que controla essa passagem marítima estratégica, não permite que navios a transitem sem sua permissão e ataca com frequência aqueles que se aventuram pelo estreito. Como tática de pressão, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

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