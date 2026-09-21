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Segundo navio reporta impacto nas águas de Ormuz, diz agência britância

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AFP
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Repórter
21/09/2026 13:19

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Um navio-tanque de gás liquefeito foi atingido por fragmentos de projéteis "de origem desconhecida" ao sair do Estreito de Ormuz, o segundo incidente marítimo relatado nesta segunda-feira (21) na região pela Organização de Transporte Marítimo do Reino Unido (UKMTO). 

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O Irã impôs um bloqueio a essa passagem marítima estratégica desde o início da guerra com os Estados Unidos. Anteriormente, a UKMTO relatou que um navio foi atingido por "um projétil não identificado" no Estreito de Ormuz e que dois tripulantes sofreram ferimentos leves. 

A consultoria de segurança britânica Vanguard Tech relatou que o navio La Stephanie, de bandeira britânica, foi atingido por um drone enquanto navegava em direção ao Golfo e que dois tripulantes sofreram ferimentos leves. 

No segundo incidente, envolvendo o navio-tanque, o capitão "informou que toda a tripulação está segura e que não houve impacto ambiental", afirmou a UKMTO. 

O Irã, que controla essa passagem marítima estratégica, não permite que navios a transitem sem sua permissão e ataca com frequência aqueles que se aventuram pelo estreito. Como tática de pressão, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

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aya/mdh/asl/ahg/meb-an/mab/aa

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