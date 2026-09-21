Turquia afirma que pegada climática da IA será prioridade na COP31

A Turquia declarou, nesta segunda-feira (21), que a promoção de uma "IA responsável com o clima" e o incentivo para que empresas de tecnologia alimentem seus centros de dados com energia limpa estarão entre os temas abordados na COP31, que o país sediará em novembro.

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A conferência anual da ONU sobre o clima será realizada em Antália, onde os anfitriões pedirão aos países participantes que apoiem iniciativas para reduzir as emissões de resíduos, tornar as cidades resilientes às mudanças climáticas e impulsionar a eletrificação.

Nesta segunda-feira, o presidente da COP31 e ministro turco do Clima, Murat Kurum, anunciou que a cúpula também abordará os "crescentes temores sobre o avanço da IA" e sua pegada de carbono.

"A COP31 estará à altura da situação", disse Kurum em um comunicado divulgado em Nova York, onde participa do evento anual da Semana do Clima.

"Precisamos discutir abertamente o crescente consumo de energia da IA, e é hora de os governos começarem a criar as condições necessárias. Esperamos que as empresas sejam transparentes sobre seu consumo de energia e que alimentem suas operações com energia limpa", acrescentou.

Segundo Kurum, projetos-piloto serão apresentados para "comprovar o uso responsável da IA na prática".

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