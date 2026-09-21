Governo do Iêmen pediu ajuda a Trump contra houthis, disse fonte oficial à AFP
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O presidente do Conselho Presidencial do Iêmen, Rashad al-Alimi, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediu ajuda contra os houthis, disse uma fonte de seu gabinete à AFP nesta segunda-feira (21).
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Trump não prometeu nenhuma ajuda militar contra o grupo aliado do Irã, disse a fonte, acrescentando que a ligação ocorreu no domingo e teve como objetivo expressar solidariedade ao governo internacionalmente reconhecido após os houthis tomarem o controle da costa do Mar Vermelho no Iêmen.
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