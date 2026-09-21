Petróleo Brent cai abaixo de US$ 100 por esperança de diálogo sobre Oriente Médio
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O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte, referência internacional, caiu abaixo de 100 dólares nesta segunda-feira (21), em um mercado que aposta na retomada das negociações para pôr fim à guerra no Oriente Médio.
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O Brent perdeu 4%, fechando a 99,69 dólares (514 reais).
O preço do barril West Texas Intermediate (WTI), por sua vez, caiu 5%, para 95,22 dólares (491 reais).
Nova York sedia a Assembleia Geral da ONU esta semana, e o mercado espera que isso leve a uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian.
A guerra no Oriente Médio remonta ao final de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, que retaliou não apenas contra eles, mas também contra as monarquias produtoras de petróleo da região.
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