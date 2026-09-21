Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Macron falará com Trump 'com toda franqueza' em reunião em Nova York

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/09/2026 11:38

compartilhe

O presidente da França, Emmanuel Macron, falará "com toda franqueza" com seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma reunião prevista para esta segunda-feira (21), em Nova York, para tentar "orientá-lo para as decisões certas", principalmente sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, informou à AFP uma fonte próxima ao presidente francês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A mesma fonte acrescentou que Macron tentará convencer Trump a "manter o apoio à Ucrânia" e a "aumentar a pressão sobre a Rússia".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vl-rh/sia/dga/mel/lm/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua franca politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay