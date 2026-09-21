Principais emissoras de TV dos EUA suspendem cobertura conjunta de Trump em apoio à CNN

As principais emissoras de TV dos Estados Unidos suspenderam, nesta segunda-feira (21), a cobertura conjunta do presidente Donald Trump, em solidariedade à CNN, que foi banida da Casa Branca.

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"O público tem um interesse vital em receber informações precisas e independentes sobre seu governo. Nenhuma administração deve restringir uma organização de notícias por discordar de suas reportagens", afirmaram ABC, CBS, CNN, Fox e NBC em um comunicado.

As emissoras de TV revezam a responsabilidade de filmar o presidente em alguns eventos.

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