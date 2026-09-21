EUA anuncia que companhias aéreas iranianas deixarão de operar em dois dias

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou nesta segunda-feira (21) que as companhias aéreas iranianas ficarão impossibilitadas de operar globalmente em dois dias devido às sanções impostas por Washington em sua tentativa de paralisar economicamente Teerã.

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Em 23 de setembro, "todas as companhias aéreas iranianas cessarão suas operações em todo o mundo", disse Bessent à CNBC em entrevista.

"Se pousarem, não serão reabastecidas, não receberão serviços de pouso, não poderão vender passagens", e qualquer pessoa que o fizer, acrescentou, "será excluída do sistema do dólar".

Washington e Teerã estão em guerra desde o final de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram uma ampla ofensiva na qual mataram o líder supremo da República Islâmica e altos comandantes militares.

O Irã respondeu bloqueando o Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o transporte de hidrocarbonetos, o que provocou um forte aumento dos preços mundiais de petróleo.

No início deste mês, os Estados Unidos impuseram sanções a "todas as companhias aéreas iranianas" que ainda não haviam enfrentado esse tipo de penalidades.

O Departamento do Tesouro também mirou contra outros atores que apoiam o setor da aviação do Irã, incluindo empresas com sede fora do país.

Bessent anunciou anteriormente o "Dia D econômico" contra o Irã, país que ele prometeu asfixiar financeiramente.

Seus novos comentários chegam um dia depois dele ter se reunido com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, para um diálogo econômico prévio à cúpula entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

A China é um dos principais parceiros econômicos e apoios diplomáticos do Irã.

O setor da aviação iraniana lida, há muito tempo, com sanções que limitaram sua capacidade para adquirir novas aeronaves, peças de reposição e serviços de manutenção.

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