EUA afirma que companhias aéreas iranianas deixarão de operar em dois dias

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou nesta segunda-feira (21) que as companhias aéreas iranianas ficarão impossibilitadas de operar globalmente em dois dias devido às sanções impostas por Washington em sua tentativa de paralisar economicamente Teerã.

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Em 23 de setembro, "todas as companhias aéreas iranianas cessarão suas operações em todo o mundo", disse Bessent à CNBC em entrevista.

"Se pousarem, não serão reabastecidas, não receberão serviços de pouso, não poderão vender passagens", e qualquer pessoa que o fizer, acrescentou, "será excluída do sistema do dólar".

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