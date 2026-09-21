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Voos cancelados e pedidos de evacuação por tufão Dujuan no Japão

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AFP
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Repórter
21/09/2026 08:42

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Centenas de voos foram cancelados e mais de um milhão de pessoas estavam sob alerta de evacuação no Japão nesta segunda-feira (21), com a aproximação do tufão Dujuan de Tóquio, que ameaçava trazer chuvas recordes. 

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O Japão é propenso a tufões fortes no final do verão e início do outono (hemisfério norte), e outras tempestades já interromperam alguns eventos dos Jogos Asiáticos que estão sendo realizados no país. 

Dujuan apresentava ventos de 144 quilômetros por hora nesta segunda-feira, enquanto se deslocava a cerca de 130 quilômetros ao sul da cidade de Katsuura, perto de Tóquio. 

A Japan Airlines cancelou 135 voos e a All Nippon Airways 140, enquanto mais de 9.000 residências perto de Tóquio ficaram sem energia. 

Mais de 1,6 milhão de moradores da capital e arredores foram aconselhados a deixar suas casas, de acordo com a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. As retiradas não são obrigatórias. 

Alertas de deslizamento de terra foram emitidos para Tóquio, assim como para as cidades de Chiba, Kanagawa e Shizuoka. 

Operadoras ferroviárias em Tóquio e arredores suspenderam o serviço em algumas linhas.

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nf/jm/mas/cr/mab/dbh/aa

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