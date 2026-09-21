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Novo ataque contra navio no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
21/09/2026 07:22

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Um navio foi atingido por "um projétil não identificado" no Estreito de Ormuz, e dois membros da tripulação ficaram levemente feridos, informou nesta segunda-feira (21) a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

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O Irã, que controla a passagem marítima estratégica, não autoriza que navios transitem pela via sem a sua permissão e ataca as embarcações que se arriscam em Ormuz.

"Dois tripulantes sofreram ferimentos leves e foi informado que o navio segue em direção ao próximo porto de escala por seus próprios meios", afirmou a UKMTO.

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aya/mdh/asl/ahg/meb/fp

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