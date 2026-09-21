Extrema direita alemã reivindica posição de 'partido do povo' e prevê queda de Merz

Um dirigente da legenda de extrema direita AfD previu nesta segunda-feira (21) que o chanceler conservador Friedrich Merz deixará o poder até o fim do ano, após as derrotas nas eleições regionais, enquanto a copresidente do Alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, afirmou que seu partido já "substituiu" a CDU como "partido do povo".

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"O ocaso do chanceler começou", declarou Leif-Erik Holm, candidato da AfD no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, que venceu as eleições de domingo com 38% dos votos.

A União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita, obteve apenas 4,9% dos votos, abaixo do limite de 5% necessário para entrar no Parlamento regional, seu pior resultado em eleições regionais desde a fundação do partido em 1945.

A CDU também perdeu votos nas eleições na cidade-estado de Berlim e foi superada pelo partido de extrema esquerda Die Linke, enquanto a AfD obteve avanços significativos na capital.

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