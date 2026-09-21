Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Extrema direita alemã reivindica posição de 'partido do povo' e prevê queda de Merz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/09/2026 06:46

compartilhe

Um dirigente da legenda de extrema direita AfD previu nesta segunda-feira (21) que o chanceler conservador Friedrich Merz deixará o poder até o fim do ano, após as derrotas nas eleições regionais, enquanto a copresidente do Alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, afirmou que seu partido já "substituiu" a CDU como "partido do povo".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"O ocaso do chanceler começou", declarou Leif-Erik Holm, candidato da AfD no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, que venceu as eleições de domingo com 38% dos votos.

A União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita, obteve apenas 4,9% dos votos, abaixo do limite de 5% necessário para entrar no Parlamento regional, seu pior resultado em eleições regionais desde a fundação do partido em 1945.

A CDU também perdeu votos nas eleições na cidade-estado de Berlim e foi superada pelo partido de extrema esquerda Die Linke, enquanto a AfD obteve avanços significativos na capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sr/fz/tw/pc/meb/fp

Tópicos relacionados:

alemanha eleicoes politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay