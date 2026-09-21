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Guarda Revolucionária iraniana ameaça atacar 'novos alvos' em caso de agressão americana

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AFP
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Repórter
21/09/2026 06:34

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A Guarda Revolucionária iraniana ameaçou atacar "novos alvos" com "novas armas" em caso de uma agressão americana, segundo um  comunicado.

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"Em caso de um novo ataque, haverá mudanças significativas em nossa defesa e contraofensiva", advertiu o exército ideológico da República Islâmica, que menciona "uma modificação da geografia da guerra e uma mudança nas armas e nos equipamentos militares utilizados".

"Vamos utilizar novas armas dotadas de novas capacidades no campo de batalha, e o mundo ficará surpreso", acrescenta o comunicado.

A Guarda Revolucionária faz este tipo de advertência com frequência desde o início do conflito no Oriente Médio.

No sábado, o comando militar central conjunto iraniano afirmou que, segundo suas informações, os Estados Unidos haviam "decidido mais uma vez tomar medidas contra o Irã islâmico, com o aval de certos países da região".

Após mais de seis meses de guerra entre Estados Unidos e Irã, as negociações permanecem estagnadas e o conflito se estendeu ao Iêmen e à Arábia Saudita.

Os ataques entre Estados Unidos e Irã se intensificaram desde o fim de agosto, após um mês de calma, em particular no estratégico Estreito de Ormuz.

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bur-mdh/asl/mas/ahg/fp

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