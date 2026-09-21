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Partido de extrema direita AfD afirma que é o 'partido do povo' na Alemanha

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AFP
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Repórter
21/09/2026 06:22

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A líder do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel, afirmou nesta segunda-feira (21) que sua legenda já desbancou a governante União Democrata Cristã (CDU), do chanceler Friedrich Merz, como "partido do povo", após os resultados obtidos pela legenda nas eleições regionais de domingo.

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"O ocaso do chanceler começou", afirmou, por sua vez, em uma entrevista coletiva Leif-Erik Holm, vencedor das eleições regionais de domingo no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

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sr/fz/tw/meb/pc/fp

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