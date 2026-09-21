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Partido de Putin conquista recorde de cadeiras na Câmara Baixa do Parlamento

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AFP
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Repórter
21/09/2026 06:22

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O partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin, obteve um número recorde de 355 cadeiras na Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, que tem 450 deputados, segundo os resultados preliminares anunciados nesta segunda-feira (21) pela presidente da Comissão Eleitoral Central da Rússia, Ela Pamfilova.

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Com quase todos os votos apurados depois de três dias de eleições, que aconteceram após mais de quatro anos de guerra com a Ucrânia e sem a participação de partidos críticos a Putin, os resultados indicam que o partido do presidente terá maioria qualificada superior ao recorde anterior de 2016.

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bur/pc/meb/fp

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