Venezuelano é baleado durante operação do ICE no Texas

Um venezuelano foi levado para um hospital no domingo (20) em Austin, Texas, e depois colocado sob detenção após ser baleado por um agente federal, informaram as autoridades, em um novo incidente que chama a atenção para as operações migratórias nos Estados Unidos.

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O homem ferido foi identificado por sua advogada como Wilber Garcés Pérez, de 28 anos. Ele está em condição estável, segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), após ser atingido por um tiro. Em um primeiro momento, alguns relatos indicaram que o estado era grave.

A chefe de polícia de Austin, Lisa Davis, afirmou que o disparo ocorreu "após uma breve perseguição a pé".

De acordo com Kate Lincoln-Goldfinch, advogada de Garcés, o incidente aconteceu quando seu cliente trabalhava como entregador da empresa DoorDash na tarde de domingo.

As autoridades migratórias "se recusaram a dar informações atualizadas à esposa dele durante horas e, duas horas depois, ficamos sabendo que o ICE o havia transferido do hospital para um centro de detenção, mas ainda desconhecemos o paradeiro", afirmou a advogada em sua conta no X.

O DHS anunciou que, com a assistência do FBI, lidera a investigação sobre o agente envolvido no tiroteio. A instituição indicou que o homem havia "ingressado ilegalmente no país durante o governo Biden e que tinha uma ordem final de deportação".

"Independente do status, uma ordem de deportação não é uma explicação para o tiro", disse a advogada. Ela afirmou ter visto fotos de seu cliente com um ferimento e exigiu acesso às câmeras corporais dos agentes.

Dezenas de pessoas protestaram no local do tiroteio. Alguns manifestantes foram dispersados por policiais com gás "lacrimogêneo.

"Estou muito irritado e extremamente decepcionado pelo fato de uma pessoa ter sido baleada nas ruas de Austin pelo ICE", afirmou o prefeito Kirk Watson no X, ao mencionar o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), que implementa as políticas anti-imigração do governo de Donald Trump.

O incidente aconteceu durante um "aumento significativo, quase da noite para o dia", das operações do ICE na capital do Texas, explicou Watson. O prefeito insistiu que as forças de segurança locais devem participar da investigação, e que esta não deve ficar somente nas mãos do governo federal.

O congressista democrata Greg Casar questionou a investigação do ICE em tiroteios ocorridos em outras cidades. Ele citou o tiroteio que resultou na morte da americana Renee Good em Mineápolis, em janeiro deste ano. As imagens de vídeo contradisseram a versão do ICE de que ela havia tentado atropelar um agente federal.

Se o ICE deportar Garcés, disse Casar, "a principal testemunha do tiroteio desaparecerá. Ele não deve ser expulso do país e deve receber o tratamento médico adequado".

Trump fez campanha para a Casa Branca com a promessa de expulsar milhões de imigrantes sem documentos. Segundo números do Departamento de Segurança Interna, quase 51.000 pessoas sem documentos foram detidas nos Estados Unidos em agosto.

Os agentes do ICE, fortemente armados e muitas vezes de máscara, enfrentam uma forte reação em todo o país por suas táticas agressivas e frequentemente violentas, incluindo tiroteios contra cidadãos americanos.

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