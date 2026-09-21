Bombardeios paquistaneses deixam três mortos no Afeganistão, segundo os talibãs

As autoridades talibãs afirmaram nesta segunda-feira (21) que bombardeios aéreos paquistaneses deixaram três mortos e vários feridos no leste do Afeganistão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Aviões paquistaneses bombardearam o distrito de Nurgal, na província de Kunar (leste). Três civis morreram e quatro ficaram feridos", declarou à AFP o porta-voz da polícia de Kunar, Farid Dehqan.

O departamento provincial de Informação confirmou três mortos e quatro feridos em ataques paquistaneses no distrito.

Os bombardeios aconteceram após um ataque com explosivos e armas de fogo contra uma delegacia no norte do Paquistão na sexta-feira, uma ação que deixou ao menos 31 mortos, incluindo 16 policiais.

O Paquistão acusa o Afeganistão de apoiar grupos jihadistas responsáveis por atentados em seu território, o que as autoridades afegãs negam.

Os dois países vizinhos mantêm relações tensas desde o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão em 2021.

A situação resultou em um conflito aberto em 2025. Desde então, a fronteira terrestre entre os países permanece fechada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

strs-iw/roc/ahg/mas/fp