Bombardeios paquistaneses deixam três mortos no Afeganistão, segundo os talibãs
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As autoridades talibãs afirmaram nesta segunda-feira (21) que bombardeios aéreos paquistaneses deixaram três mortos e vários feridos no leste do Afeganistão.
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"Aviões paquistaneses bombardearam o distrito de Nurgal, na província de Kunar (leste). Três civis morreram e quatro ficaram feridos", declarou à AFP o porta-voz da polícia de Kunar, Farid Dehqan.
O departamento provincial de Informação confirmou três mortos e quatro feridos em ataques paquistaneses no distrito.
Os bombardeios aconteceram após um ataque com explosivos e armas de fogo contra uma delegacia no norte do Paquistão na sexta-feira, uma ação que deixou ao menos 31 mortos, incluindo 16 policiais.
O Paquistão acusa o Afeganistão de apoiar grupos jihadistas responsáveis por atentados em seu território, o que as autoridades afegãs negam.
Os dois países vizinhos mantêm relações tensas desde o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão em 2021.
A situação resultou em um conflito aberto em 2025. Desde então, a fronteira terrestre entre os países permanece fechada.
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