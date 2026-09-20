Explosões em série são ouvidas perto de Aleppo, no norte da Síria

Uma forte explosão foi ouvida perto de Aleppo, no norte da Síria, na manhã de segunda-feira (noite de domingo, 20, em Brasília), seguida de uma série de novas explosões, noticiou a imprensa estatal.

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A TV estatal síria revelou que "uma explosão foi ouvida na região de Al-Eis, na zona rural ao sul de Aleppo" e o caso está sendo investigado. A causa das explosões não foi esclarecida de imediato.

Citado pelo canal estatal Al-Ikhbariya, o chefe de operações da Defesa Civil de Aleppo, Faisal Mohammad Ali, disse que as "explosões contínuas" estavam dificultando o acesso dos serviços de emergência e alertaram os civis para não se aproximarem da área.

Várias explosões semelhantes ocorreram anteriormente na Síria, que começa a sair de mais de uma década de guerra civil após a queda do governante de longa data Bashar al-Assad no fim de 2024.

Na sexta-feira, uma explosão de origem desconhecida matou 11 pessoas em uma área militar na província oriental de Deir Ezzor.

No começo do mês, uma explosão em um depósito de armas pertencente ao Ministério da Defesa matou 14 pessoas e feriu outras 11 na província de Idlib, no noroeste da Síria.

Outras cinco pessoas morreram pouco mais de uma semana antes na mesma área, quando um veículo que transportava munições explodiu.

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