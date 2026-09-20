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Economia do Irã desaba durante a guerra no Oriente Médio

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AFP
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Repórter
20/09/2026 17:45

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A economia do Irã encolheu 10,1% em termos anuais no primeiro trimestre do calendário persa, período no qual Teerã enfrentou os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, segundo uma estatística oficial divulgada neste domingo (20). 

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Nesse trimestre, que vai do fim de março ao fim de junho, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu, "incluindo o setor petrolífero", de acordo com o Centro de Estatísticas do Irã. 

O Irã, que foi bombardeado em 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos, tem uma economia dependente da exportação de hidrocarbonetos. 

Teerã e Washington assinaram em junho um protocolo de acordo para pôr fim ao conflito, mas as hostilidades foram rapidamente retomadas em meio a acusações mútuas de descumprimento do pacto. 

No centro do conflito, que se estendeu para os países do Golfo, está o estratégico Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam cerca de 20% do petróleo mundial. 

O Irã reivindica seu controle, enquanto os Estados Unidos mantêm um bloqueio nos portos iranianos, o que penaliza gravemente as exportações de petróleo do país, já duramente atingidas pelas sanções internacionais. 

Durante o bloqueio anterior imposto pelos Estados Unidos, de abril a junho, o país não conseguiu exportar "nem um único barril de petróleo", afirmou na época o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. 

A economia está há anos sobrecarregada por uma hiperinflação crônica e uma forte desvalorização da moeda nacional, o rial, resultado em particular dessas sanções.

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sbr/anb/vel/mvl/mvv

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