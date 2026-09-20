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Leverkusen vence RB Leipzig e sobe na tabela do Alemão

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Repórter
20/09/2026 17:09

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O Bayer Leverkusen venceu o RB Leipzig por 2 a 0 neste domingo (20), com mais um gol do centroavante tcheco Patrik Schick, e se aproximou do topo da tabela do Campeonato Alemão.

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Graças a esta segunda vitória na competição, o Leverkusen soma agora sete pontos, cinco atrás do líder, o Borussia Dortmund.

Por sua vez, o Leipzig confirma um início de temporada difícil, com apenas duas vitórias no campeonato, além de dura derrota para o Como (4 a 1) na Liga dos Campeões. 

Patrick Schick (44') colocou o Leverkusen na frente pouco antes do intervalo e Ibrahim Maza (57') fechou o placar no segundo tempo.

Nos demais jogos disputados neste domingo, o Paderborn bateu o Hoffenheim por 3 a 1, enquanto Schalke 04 e Elversberg ficaram no 0 a 0.

Nas sexta-feira, o Bayern de Munique, grande favorito ao título, abriu a 4ª rodada atropelando o Union Berlin por 7 a 0.

O Gigante da Baviera, que tropeçou na 2ª rodada ao empatar sem gols com o Shalke, ocupa a vice-liderança com dez pontos.

--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

   Sexta-feira:

   Bayern de Munique - Union Berlin               7 - 0

  

   Sábado:

   Eintracht Frankfurt - Freiburg                 2 - 2

   B. Mönchengladbach - Mainz                     3 - 4

   Hamburgo - Colônia                             2 - 1

   Werder Bremen - Augsburg                       3 - 2

   Stuttgart - Borussia Dortmund                  0 - 1

  

   Domingo:

   Bayer Leverkusen - RB Leipzig                  2 - 0

   Schalke 04 - Elversberg                        0 - 0

   Paderborn - Hoffenheim                         3 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Borussia Dortmund       12   4   4   0   0   9   2   7

    2. Bayern de Munique       10   4   3   1   0  14   2  12

    3. Freiburg                10   4   3   1   0  12   3   9

    4. Augsburg                 7   4   2   1   1  11   6   5

    5. Bayer Leverkusen         7   4   2   1   1  10   5   5

    6. Mainz                    7   4   2   1   1  10   6   4

    7. Elversberg               7   4   2   1   1   8   7   1

    8. Werder Bremen            7   4   2   1   1   8   8   0

    9. RB Leipzig               6   4   2   0   2   9   5   4

   10. Eintracht Frankfurt      5   4   1   2   1   9  10  -1

   11. Schalke 04               5   4   1   2   1   3   4  -1

   12. Paderborn                4   4   1   1   2   3   5  -2

   13. Colônia                  4   4   1   1   2   6   9  -3

   14. Hoffenheim               3   4   1   0   3   7  10  -3

   15. Stuttgart                3   4   1   0   3   6   9  -3

   16. Hamburgo                 3   4   1   0   3   2  13 -11

   17. Union Berlin             1   4   0   1   3   4  17 -13

   18. B. Mönchengladbach       0   4   0   0   4   6  16 -10

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tba/mcd/iga/cb

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