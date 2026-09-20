Leverkusen vence RB Leipzig e sobe na tabela do Alemão
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O Bayer Leverkusen venceu o RB Leipzig por 2 a 0 neste domingo (20), com mais um gol do centroavante tcheco Patrik Schick, e se aproximou do topo da tabela do Campeonato Alemão.
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Graças a esta segunda vitória na competição, o Leverkusen soma agora sete pontos, cinco atrás do líder, o Borussia Dortmund.
Por sua vez, o Leipzig confirma um início de temporada difícil, com apenas duas vitórias no campeonato, além de dura derrota para o Como (4 a 1) na Liga dos Campeões.
Patrick Schick (44') colocou o Leverkusen na frente pouco antes do intervalo e Ibrahim Maza (57') fechou o placar no segundo tempo.
Nos demais jogos disputados neste domingo, o Paderborn bateu o Hoffenheim por 3 a 1, enquanto Schalke 04 e Elversberg ficaram no 0 a 0.
Nas sexta-feira, o Bayern de Munique, grande favorito ao título, abriu a 4ª rodada atropelando o Union Berlin por 7 a 0.
O Gigante da Baviera, que tropeçou na 2ª rodada ao empatar sem gols com o Shalke, ocupa a vice-liderança com dez pontos.
--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
Sexta-feira:
Bayern de Munique - Union Berlin 7 - 0
Sábado:
Eintracht Frankfurt - Freiburg 2 - 2
B. Mönchengladbach - Mainz 3 - 4
Hamburgo - Colônia 2 - 1
Werder Bremen - Augsburg 3 - 2
Stuttgart - Borussia Dortmund 0 - 1
Domingo:
Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2 - 0
Schalke 04 - Elversberg 0 - 0
Paderborn - Hoffenheim 3 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Borussia Dortmund 12 4 4 0 0 9 2 7
2. Bayern de Munique 10 4 3 1 0 14 2 12
3. Freiburg 10 4 3 1 0 12 3 9
4. Augsburg 7 4 2 1 1 11 6 5
5. Bayer Leverkusen 7 4 2 1 1 10 5 5
6. Mainz 7 4 2 1 1 10 6 4
7. Elversberg 7 4 2 1 1 8 7 1
8. Werder Bremen 7 4 2 1 1 8 8 0
9. RB Leipzig 6 4 2 0 2 9 5 4
10. Eintracht Frankfurt 5 4 1 2 1 9 10 -1
11. Schalke 04 5 4 1 2 1 3 4 -1
12. Paderborn 4 4 1 1 2 3 5 -2
13. Colônia 4 4 1 1 2 6 9 -3
14. Hoffenheim 3 4 1 0 3 7 10 -3
15. Stuttgart 3 4 1 0 3 6 9 -3
16. Hamburgo 3 4 1 0 3 2 13 -11
17. Union Berlin 1 4 0 1 3 4 17 -13
18. B. Mönchengladbach 0 4 0 0 4 6 16 -10
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tba/mcd/iga/cb