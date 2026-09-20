Trump se reunirá com prefeito de Nova York na segunda-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá na segunda-feira (21) com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, um de seus mais firmes opositores, anunciou a Prefeitura da cidade.

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Os dois líderes, de 80 e 34 anos, respectivamente, se encontrarão na Gracie Mansion, residência oficial do prefeito de Nova York, detalhou o gabinete de Mamdani à AFP neste domingo (20).

"A reunião tratará de questões que dizem respeito à cidade de Nova York e aos seus habitantes", informou.

Mamdani foi eleito pelo setor mais à esquerda do Partido Democrata e se consolidou como um opositor implacável de Trump.

Após meses de ásperas trocas de declarações, eles se reuniram pela primeira vez na Casa Branca pouco depois da vitória eleitoral do prefeito, em novembro de 2025. Naquela ocasião, ambos se mostraram cordiais e prometeram trabalhar juntos no encontro realizado no Salão Oval, em Washington.

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