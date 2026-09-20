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City vence Sunderland em jogo eletrizante e se isola na liderança do Inglês

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AFP
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Repórter
20/09/2026 16:46

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O Manchester City venceu o Sunderland por 5 a 3 em um jogo eletrizante neste domingo (20) e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês.

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Após a derrota do Arsenal no sábado para o Brighton (3 a 0), o City não desperdiçou a chance de abrir vantagem na ponta da tabela após cinco rodadas.

Mesmo jogando em casa, os 'Citizens' sofreram muito mais do que o esperado contra o Sunderland, que contou com o brilho do atacante holandês Brobbey, autor de três gols na partida (12', 33' e 59').

Pelo time de Manchester, marcaram Enzo Fernández (10'), Ryan Cherki (30'), Antoine Semenyo (43' e 57') e Erling Haaland (83'), mas os visitantes lutaram até o fim e tiveram chances até de evitar a derrota.

"Para ser sincero, eu teria preferido vencer por 1 a 0 em vez de 5 a 3, mas esperava um jogo muito difícil", disse o técnico Enzo Maresca após a partida.

"Sem a bola, eles são muito agressivos; com a bola, têm outras armas: Brobbey é um exemplo disso. Mas encontramos uma maneira de vencer", acrescentou o treinador

O Manchester City soma agora 15 pontos em 15 possíveis, com três de vantagem sobre o Arsenal e cinco à frente do Brighton (3º).

Após a pausa para a data Fifa, o City vai a Anfield encarar o Liverpool, que neste domingo derrotou o Bournemouth por 1 a 0.

O gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo atacante sueco Alexander Isak (57').

Com a vitória, os 'Reds' sobem para a sexta colocação na tabela, com nove pontos.

- Matheus Cunha salva o United -

Outro gigante do futebol inglês, o Manchester United evitou um vexame graças a um gol do brasileiro Matheus Cunha e empatou com o Fulham em 1 a 1, depois de ter sido dominado pelo modesto time londrino, que deixou a lanterna com o ponto somado.

O Fulham saiu na frente com um gol contra do zagueiro argentino Lisandro Martínez (63'), mas Matheus Cunha (89') empatou com um chute que contou com desvio na defesa antes de entrar.

O resultado deixa os 'Red Devils' apenas na 12ª colocação, com um retrospecto de uma vitória, duas derrotas e dois empates.

O técnico Michael Carrick tentou passar otimismo e afirmou que o United merecia os três pontos.

"Deveríamos ter vencido o jogo, acho que criamos oportunidades suficientes para ganhar", disse Carrick.

"Quase conseguimos a vitória no final (...) Acho que podemos tirar muitas lições de hoje. Acho que também podemos aprender muito. Podemos melhorar em certas áreas, isso é bastante claro, mas hoje houve alguns bons sinais", acrescentou o treinador.

No outro jogo disputado no domingo, o Leeds United ficou no empate sem gols com o Crystal Palace e manteve sua invencibilidade no campeonato, agora com nove pontos e na quinta colocação.

--- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Brentford - Chelsea                            3 - 0

  

   Sábado:

   Tottenham - Aston Villa                        2 - 3

   Brighton - Arsenal                             3 - 0

   Newcastle - Hull                               2 - 1

   Everton - Ipswich Town                         1 - 0

   Nottingham - Coventry                          0 - 1

  

   Domingo:

   Bournemouth - Liverpool                        0 - 1

   Leeds - Crystal Palace                         0 - 0

   Manchester City - Sunderland                   5 - 3

   Fulham - Manchester United                     1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Manchester City         15   5   5   0   0  13   5   8

    2. Arsenal                 12   5   4   0   1   8   4   4

    3. Brighton                10   5   3   1   1  16   5  11

    4. Brentford                9   5   2   3   0  10   4   6

    5. Leeds                    9   5   2   3   0   7   3   4

    6. Liverpool                9   5   2   3   0   7   4   3

    7. Everton                  9   5   2   3   0   6   3   3

    8. Hull                     8   5   2   2   1   6   4   2

    9. Newcastle                8   5   2   2   1   9   9   0

   10. Chelsea                  7   5   2   1   2  10  12  -2

   11. Ipswich Town             6   5   2   0   3   7  11  -4

   12. Manchester United        5   5   1   2   2   8   8   0

   13. Nottingham               5   5   1   2   2   4   5  -1

   14. Sunderland               4   5   1   1   3   6  10  -4

   15. Crystal Palace           4   5   1   1   3   6  11  -5

   16. Aston Villa              4   5   1   1   3   4   9  -5

   17. Bournemouth              3   5   0   3   2   6   8  -2

   18. Coventry                 3   5   1   0   4   1  10  -9

   19. Fulham                   2   5   0   2   3   5   8  -3

   20. Tottenham                2   5   0   2   3   2   8  -6

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