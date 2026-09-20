Zelensky diz ter combinado reunião com Trump em Nova York

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou ter combinado uma reunião com seu par americano, Donald Trump, em Nova York, após uma conversa por telefone neste domingo (20).

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"Acabei de falar com o presidente Donald J. Trump", disse Zelensky em uma publicação no Facebook.

"Combinamos de nos reunir em Nova York, e esse encontro pode mudar muitas coisas. Há um impulso diplomático", acrescentou.

Zelensky não especificou a data da reunião em Nova York, onde se realiza esta semana a Assembleia Geral da ONU e Trump fará o discurso de abertura na terça-feira.

O anúncio ocorre em um momento em que os Estados Unidos pressionam para que sejam realizados novos diálogos de paz entre Moscou e Kiev.

O presidente Trump não fez qualquer comentário sobre as declarações de Zelensky.

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