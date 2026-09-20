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França, Canadá, EUA e China devem "unir forças" por uma IA "segura", diz premiê canadense

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AFP
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Repórter
20/09/2026 16:09

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O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou, neste domingo (20), que seu país, além de França, Estados Unidos e China, quatro nações "na vanguarda da IA", precisam "unir forças" para que essa tecnologia seja "segura e eficaz". 

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"Precisamos unir forças para garantir uma regulamentação adequada e zelar para que a IA seja segura e eficaz", disse Carney em um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Saint-Pierre e Miquelon, território francês no Atlântico Norte. 

O encontro entre os dois líderes foi concebido como uma reafirmação da soberania dos dois países diante do presidente americano, Donald Trump. O republicano ameaça regularmente anexar o Canadá e recentemente publicou um mapa de toda a região coberta pela bandeira dos Estados Unidos, incluindo Saint-Pierre e Miquelon. 

"Acreditamos juntos que nossos países são duas grandes nações independentes e que querem continuar assim", disse o presidente francês ao receber Carney neste território, situado a poucos quilômetros do Canadá. 

A visita também reafirma a aproximação do país norte-americano com a União Europeia, dias depois da proposta apresentada por Bruxelas de transformar o Canadá no primeiro "membro associado" do bloco.

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vl/jmt/dth/dbh/an/mvv

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