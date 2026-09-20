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Boca de urna situa partido governista Rússia Unida como vencedor das legislativas

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AFP
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Repórter
20/09/2026 15:25

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O partido do presidente Vladimir Putin, Rússia Unida, se situa como vencedor das eleições legislativas realizadas esta semana sob um controle estrito, segundo uma pesquisa publicada neste domingo (20) no fechamento das urnas.

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A pesquisa realizada pelo estatal Centro de Pesquisa da Opinião Pública da Rússia (VCIOM) projeta que o Rússia Unida obteve 49,4% dos votos, seguido do Partido Comunista e do partido nacionalista LDPR, com 14,2% e 10,7%, respectivamente. 

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bur/dth/an/dbh/mvv

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