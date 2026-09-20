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Lille perde para Nice e liderança do Francês fica com o Monaco

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/09/2026 14:40

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O Lille sofreu sua primeira derrota no Campeonato Francês neste domingo (20), perdendo por 2 a 1 para o Nice, fora de casa, na 5ª rodada, e desperdiçou a chance de reassumir a liderança, que fica com o Monaco de Filipe Luís.

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A equipe comandada por Davide Ancelotti, que liderava a tabela após a 4ª rodada, cai agora para a quarta posição.

O Nice, que ainda não havia vencido no campeonato, sai da zona de rebaixamento e sobre para 14º.

Também neste domingo, o Auxerre derrotou o Brest por 2 a 1, em confronto entre dois times que ocupam o meio da tabela.

Com os três pontos conquistados pelo Nice, o Olympique de Marselha inicia o clássico contra o Paris Saint-Germain (10º), no jogo que encerra a rodada, ocupando a vice-lanterna.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Monaco - Lens                                  2 - 1

  

   Sábado:

   Paris FC - Strasbourg                          2 - 1

   Angers - Troyes                                2 - 0

   Le Mans - Lorient                              2 - 1

   Lyon - Rennes                                  4 - 0

   Toulouse - Le Havre                            3 - 2

  

   Domingo:

   Auxerre - Brest                                2 - 1

   Nice - Lille                                   2 - 1

   (15h45) Olympique de Marselha - PSG                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Monaco                  13   5   4   1   0   8   3   5

    2. Lyon                    11   5   3   2   0  10   2   8

    3. Paris FC                11   5   3   2   0   8   3   5

    4. Lille                   10   5   3   1   1   8   4   4

    5. Rennes                  10   5   3   1   1   8   9  -1

    6. Angers                   7   5   2   1   2   6   5   1

    7. Strasbourg               7   5   2   1   2  10  10   0

    8. Le Mans                  6   5   1   3   1   9   9   0

    9. Auxerre                  6   5   2   0   3   7  12  -5

   10. PSG                      5   4   1   2   1   6   6   0

   11. Brest                    5   5   1   2   2   7   8  -1

   12. Lorient                  5   5   1   2   2   5   6  -1

   13. Toulouse                 5   5   1   2   2   7   9  -2

   14. Nice                     5   5   1   2   2   3   6  -3

   15. Lens                     4   5   1   1   3   9   9   0

   16. Troyes                   4   5   1   1   3   4  11  -7

   17. Olympique de Marselha    3   4   1   0   3   6   6   0

   18. Le Havre                 2   5   0   2   3   4   7  -3

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