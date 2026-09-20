Lille perde para Nice e liderança do Francês fica com o Monaco
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O Lille sofreu sua primeira derrota no Campeonato Francês neste domingo (20), perdendo por 2 a 1 para o Nice, fora de casa, na 5ª rodada, e desperdiçou a chance de reassumir a liderança, que fica com o Monaco de Filipe Luís.
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A equipe comandada por Davide Ancelotti, que liderava a tabela após a 4ª rodada, cai agora para a quarta posição.
O Nice, que ainda não havia vencido no campeonato, sai da zona de rebaixamento e sobre para 14º.
Também neste domingo, o Auxerre derrotou o Brest por 2 a 1, em confronto entre dois times que ocupam o meio da tabela.
Com os três pontos conquistados pelo Nice, o Olympique de Marselha inicia o clássico contra o Paris Saint-Germain (10º), no jogo que encerra a rodada, ocupando a vice-lanterna.
--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Monaco - Lens 2 - 1
Sábado:
Paris FC - Strasbourg 2 - 1
Angers - Troyes 2 - 0
Le Mans - Lorient 2 - 1
Lyon - Rennes 4 - 0
Toulouse - Le Havre 3 - 2
Domingo:
Auxerre - Brest 2 - 1
Nice - Lille 2 - 1
(15h45) Olympique de Marselha - PSG
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Monaco 13 5 4 1 0 8 3 5
2. Lyon 11 5 3 2 0 10 2 8
3. Paris FC 11 5 3 2 0 8 3 5
4. Lille 10 5 3 1 1 8 4 4
5. Rennes 10 5 3 1 1 8 9 -1
6. Angers 7 5 2 1 2 6 5 1
7. Strasbourg 7 5 2 1 2 10 10 0
8. Le Mans 6 5 1 3 1 9 9 0
9. Auxerre 6 5 2 0 3 7 12 -5
10. PSG 5 4 1 2 1 6 6 0
11. Brest 5 5 1 2 2 7 8 -1
12. Lorient 5 5 1 2 2 5 6 -1
13. Toulouse 5 5 1 2 2 7 9 -2
14. Nice 5 5 1 2 2 3 6 -3
15. Lens 4 5 1 1 3 9 9 0
16. Troyes 4 5 1 1 3 4 11 -7
17. Olympique de Marselha 3 4 1 0 3 6 6 0
18. Le Havre 2 5 0 2 3 4 7 -3
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