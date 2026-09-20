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Internacional

Real Madrid perde para Atlético e deixa Barcelona escapar na liderança do Espanhol

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/09/2026 14:16

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O Real Madrid foi derrotado por 2 a 1 na visita ao Atlético de Madrid neste domingo (20), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, em um jogo de alta tensão, que o time merengue acabou com dez jogadores em campo pela expulsão do zagueiro Dean Huijsen.

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Alejandro Grimaldo cobrando pênalti (53') e Jonathan David (59') colocaram o Atlético em vantagem, enquanto o Real só conseguiu diminuir na reta final com Antonio Rüdiger (89').

Com o resultado, o time 'colchonero' assume a vice-liderança com 16 pontos, cinco atrás do Barcelona, e o Real Madrid cai para terceiro, com 15 pontos.

O Atlético tentou aproveitar os espaços deixados por um Real Madrid muito aberto, com Vinícius Júnior e Kylian Mbappé bastante isolados.

No primeiro tempo, os donos da casa chegaram apenas com um chute do coreano Lee Kang-In que Thibaut Courtois defendeu (32'). A resposta madridista veio com uma tentativa de longa distância de Arda Güler, que Jan Oblak (40') afastou.

O Atlético voltou mais forte após o intervalo e saiu na frente quando Huijsen cometeu pênalti ao derrubar Giuliano Simeone na área, em lance que provocou a expulsão do zagueiro merengue.

Alejandro Grimaldo converteu a cobrança para tirar o zero do placar.

Impulsionado pelo gol e com a superioridade numérica, o Atlético continuou atacando até que outra arrancada de Giuliano terminou com um cruzamento para a área, onde Jonathan David apareceu para fazer 2 a 0.

Com um jogador a menos, o Real Madrid ficou cada vez mais encurralado em seu próprio campo, tentando criar perigo no contra-ataque, mas não conseguia acionar seus homens de frente.

O Real pressionou nos minutos finais até que Antoni Rüdiger cabeceou para o fundo das redes um cruzamento de Bernardo Silva (89'), mas não foi o suficiente para evitar a segunda derrota da equipe no campeonato.

--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Espanyol - Elche                               1 - 3

  

   Sábado:

   Osasuna - Rayo Vallecano                       1 - 1

   Athletic Bilbao - Alavés                       0 - 0

   Celta de Vigo - Racing Santander               5 - 0

   Sevilla - Barcelona                            1 - 3

  

   Domingo:

   Getafe - Málaga                                1 - 0

   Atlético de Madrid - Real Madrid               2 - 1

   (13h30) Villarreal - Levante                        

           Deportivo de A Coruña - Betis                 

   (16h00) Valencia - Real Sociedad                    

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               21   7   7   0   0  31   7  24

    2. Atlético de Madrid      16   7   5   1   1  16   7   9

    3. Real Madrid             15   7   5   0   2  18   8  10

    4. Betis                   15   6   5   0   1   8   6   2

    5. Sevilla                 13   7   4   1   2  10   9   1

    6. Alavés                  11   7   3   2   2  11   6   5

    7. Deportivo de A Coruña    9   6   2   3   1   9   7   2

    8. Athletic Bilbao          8   6   2   2   2   7   6   1

    9. Getafe                   8   7   2   2   3   4   7  -3

   10. Rayo Vallecano           8   7   2   2   3  11  16  -5

   11. Osasuna                  8   7   2   2   3   6  13  -7

   12. Celta de Vigo            7   7   1   4   2   8   6   2

   13. Espanyol                 7   7   2   1   4  10  10   0

   14. Real Sociedad            7   6   2   1   3   6  11  -5

   15. Racing Santander         7   7   2   1   4  11  21 -10

   16. Villarreal               5   6   1   2   3  10  11  -1

   17. Levante                  5   5   1   2   2   7   9  -2

   18. Elche                    5   7   1   2   4  11  17  -6

   19. Valencia                 4   6   1   1   4   2  10  -8

   20. Málaga                   3   7   0   3   4   3  12  -9

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