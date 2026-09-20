Real Madrid perde para Atlético e deixa Barcelona escapar na liderança do Espanhol
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O Real Madrid foi derrotado por 2 a 1 na visita ao Atlético de Madrid neste domingo (20), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, em um jogo de alta tensão, que o time merengue acabou com dez jogadores em campo pela expulsão do zagueiro Dean Huijsen.
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Alejandro Grimaldo cobrando pênalti (53') e Jonathan David (59') colocaram o Atlético em vantagem, enquanto o Real só conseguiu diminuir na reta final com Antonio Rüdiger (89').
Com o resultado, o time 'colchonero' assume a vice-liderança com 16 pontos, cinco atrás do Barcelona, e o Real Madrid cai para terceiro, com 15 pontos.
O Atlético tentou aproveitar os espaços deixados por um Real Madrid muito aberto, com Vinícius Júnior e Kylian Mbappé bastante isolados.
No primeiro tempo, os donos da casa chegaram apenas com um chute do coreano Lee Kang-In que Thibaut Courtois defendeu (32'). A resposta madridista veio com uma tentativa de longa distância de Arda Güler, que Jan Oblak (40') afastou.
O Atlético voltou mais forte após o intervalo e saiu na frente quando Huijsen cometeu pênalti ao derrubar Giuliano Simeone na área, em lance que provocou a expulsão do zagueiro merengue.
Alejandro Grimaldo converteu a cobrança para tirar o zero do placar.
Impulsionado pelo gol e com a superioridade numérica, o Atlético continuou atacando até que outra arrancada de Giuliano terminou com um cruzamento para a área, onde Jonathan David apareceu para fazer 2 a 0.
Com um jogador a menos, o Real Madrid ficou cada vez mais encurralado em seu próprio campo, tentando criar perigo no contra-ataque, mas não conseguia acionar seus homens de frente.
O Real pressionou nos minutos finais até que Antoni Rüdiger cabeceou para o fundo das redes um cruzamento de Bernardo Silva (89'), mas não foi o suficiente para evitar a segunda derrota da equipe no campeonato.
--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Espanyol - Elche 1 - 3
Sábado:
Osasuna - Rayo Vallecano 1 - 1
Athletic Bilbao - Alavés 0 - 0
Celta de Vigo - Racing Santander 5 - 0
Sevilla - Barcelona 1 - 3
Domingo:
Getafe - Málaga 1 - 0
Atlético de Madrid - Real Madrid 2 - 1
(13h30) Villarreal - Levante
Deportivo de A Coruña - Betis
(16h00) Valencia - Real Sociedad
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 21 7 7 0 0 31 7 24
2. Atlético de Madrid 16 7 5 1 1 16 7 9
3. Real Madrid 15 7 5 0 2 18 8 10
4. Betis 15 6 5 0 1 8 6 2
5. Sevilla 13 7 4 1 2 10 9 1
6. Alavés 11 7 3 2 2 11 6 5
7. Deportivo de A Coruña 9 6 2 3 1 9 7 2
8. Athletic Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 1
9. Getafe 8 7 2 2 3 4 7 -3
10. Rayo Vallecano 8 7 2 2 3 11 16 -5
11. Osasuna 8 7 2 2 3 6 13 -7
12. Celta de Vigo 7 7 1 4 2 8 6 2
13. Espanyol 7 7 2 1 4 10 10 0
14. Real Sociedad 7 6 2 1 3 6 11 -5
15. Racing Santander 7 7 2 1 4 11 21 -10
16. Villarreal 5 6 1 2 3 10 11 -1
17. Levante 5 5 1 2 2 7 9 -2
18. Elche 5 7 1 2 4 11 17 -6
19. Valencia 4 6 1 1 4 2 10 -8
20. Málaga 3 7 0 3 4 3 12 -9
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