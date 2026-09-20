Chanceler alemão chama de 'desastre' resultado do partido em eleição regional

O chanceler conservador alemão Friedrich Merz chamou de "desastre" o resultado de seu partido, a CDU, na eleição em um estado do nordeste do país que, segundo as pesquisas de boca de urna, foi vencida pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

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De acordo com as pesquisas realizadas por duas emissoras públicas, a legenda conservadora recebeu cerca de 5% dos votos nas eleições de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, o limite mínimo para entrar no Parlamento regional.

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