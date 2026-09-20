Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chanceler alemão chama de 'desastre' resultado do partido em eleição regional

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/09/2026 13:51

compartilhe

O chanceler conservador alemão Friedrich Merz chamou de "desastre" o resultado de seu partido, a CDU, na eleição em um estado do nordeste do país que, segundo as pesquisas de boca de urna, foi vencida pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com as pesquisas realizadas por duas emissoras públicas, a legenda conservadora recebeu cerca de 5% dos votos nas eleições de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, o limite mínimo para entrar no Parlamento regional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sr/rmb/dbh/an/fp

Tópicos relacionados:

alemanha eleicoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay