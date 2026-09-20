Extrema direita alemã avança em duas eleições regionais

O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) cresceu com força em duas eleições regionais realizadas neste domingo (20), em Berlim e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, segundo pesquisas de boca de urna das emissoras públicas ARD e ZDF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A legenda, cuja ascensão pressiona o governo do chanceler conservador Friedrich Merz, venceria as eleições no estado do nordeste do país com 37% a 38% dos votos e obteria 16% dos sufrágios na capital, segundo as pesquisas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/fz/sr/rmb/dbh/dga/fp