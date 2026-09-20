Fiorentina empata com Napoli e se mantém invicta com Paolo Vanoli

A Fiorentina manteve sua invencibilidade sob o comando do técnico Paolo Vanoli ao conseguir um empate em 1 a 1 neste domingo (20) com o Napoli, que ainda não engrenou nesta temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O time napolitano abriu o placar no primeiro tempo com um gol do escocês Billy Gilmour (23'), mas a 'Viola' empatou no início da segunda etapa com Álex Jiménez (51').

Vanoli, que levou o clube de Florença à permanência na primeira divisão no segundo semestre da temporada passada antes de ser demitido, retornou ao cargo quando Fabio Grosso foi demitido após perder os três primeiros jogos do Campeonato Italiano.

A Fiorentina mostrou evolução ao vencer o Venezia na Serie A e o Pisa na Copa da Itália nos dois primeiros jogos após o retorno do treinador, e o bom momento continuou com um empate contra o Napoli, chegando a 4 pontos na tabela.

O Napoli, por sua vez, ainda está lutando para engrenar nesta temporada. Após três derrotas consecutivas (duas na Serie A e uma na estreia da Liga dos Campeões contra o Arsenal), o time de Massimiliano Allegri voltou a vencer no último fim de semana ao bater o Bologna por 1 a 0, mas não conseguiu manter o ritmo.

Os napolitanos somam apenas sete pontos em cinco jogos e estão seis pontos atrás das líderes Roma, Inter e Lazio.

Também neste domingo, o Como, que assim como o Napoli está disputando a Champions, foi derrotado fora de casa pelo surpreendente Frosinone por 2 a 0.

O time comandado por Cesc Fàbregas poderia se igualar às equipes do topo da tabela em caso de vitória, mas os gols de Giacomo Calo e Giorgi Kvernadzde, além da heroica atuação do goleiro Lorenzo Palmisani, deram os três pontos ao Frosinone, que subiu para a quinta posição na tabela os mesmos 10 pontos do Como.

O Frosinone busca sua primeira permanência na Serie A em sua quarta tentativa, após ter subido da segunda divisão, e teve um início magnífico.

Mais tarde, dois clubes históricos, Juventus e Milan, enfrentam Atalanta e Lecce, respectivamente.

No outro jogo já encerrado deste domingo, o Parma venceu o Genoa por 2 a 1.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Monza - Sassuolo 2 - 1

Sábado:

Bologna - Torino 1 - 1

Udinese - Cagliari 0 - 1

Roma - Inter 2 - 2

Unione Venezia - Lazio 0 - 2

Domingo:

Fiorentina - Napoli 1 - 1

Frosinone - Como 2 - 0

Parma - Genoa 2 - 1

(13h00) Juventus - Atalanta

(15h45) Milan - Lecce

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Roma 13 5 4 1 0 14 3 11

2. Inter 13 5 4 1 0 15 8 7

3. Lazio 13 5 4 1 0 8 3 5

4. Cagliari 12 5 4 0 1 5 2 3

5. Frosinone 10 5 3 1 1 9 4 5

6. Como 10 5 3 1 1 9 6 3

7. Milan 8 4 2 2 0 7 4 3

8. Juventus 7 4 2 1 1 6 4 2

9. Napoli 7 5 2 1 2 7 6 1

10. Sassuolo 7 5 2 1 2 9 9 0

11. Atalanta 6 4 2 0 2 5 5 0

12. Lecce 6 4 2 0 2 5 7 -2

13. Udinese 4 5 1 1 3 8 11 -3

14. Torino 4 5 1 1 3 5 8 -3

15. Parma 4 5 1 1 3 4 7 -3

16. Monza 4 5 1 1 3 8 12 -4

17. Fiorentina 4 5 1 1 3 6 12 -6

18. Bologna 2 5 0 2 3 3 6 -3

19. Genoa 1 5 0 1 4 3 10 -7

20. Unione Venezia 0 5 0 0 5 4 13 -9

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/nf/mcd/iga/cb