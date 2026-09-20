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Explosão perto do aeroporto no Curdistão iraquiano que abriga tropas americanas

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AFP
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Repórter
20/09/2026 12:04

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Uma explosão foi ouvida neste domingo (20) perto do aeroporto de Erbil, que abriga tropas da coalizão liderada pelos Estados Unidos, informaram jornalistas da AFP na capital da região autônoma do Curdistão, no Iraque.

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Um repórter relatou uma coluna de fumaça perto do aeroporto, mas a causa da explosão ainda não foi determinada.

Erbil, a capital da região curda do Iraque, já foi alvo de bombardeios com drones, o mais recente no início do mês, depois que o conflito entre Estados Unidos e Irã foi retomado.

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strs-rh/an/dbh/fp

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