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Trump diz que houthis do Iêmen concordaram em nao atacar os Estados Unidos (Fox News)

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AFP
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Repórter
20/09/2026 11:28

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O presidente Donald Trump disse neste domingo (20) que os houthis do Iêmen concordaram em não atacar os Estados Unidos, apesar de o grupo aliado do Irã ter intensificado sua guerra contra a Arábia Saudita, aliada de Washington, informou o canal Fox News.

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O repórter da emissora Trey Yingst, que conversa com frequência com Trump, afirmou, citando o presidente, que os Estados Unidos estão "em comunicação constante com os houthis e que eles concordaram em não lutar contra os Estados Unidos".

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sms/md/mvl/dga/fp

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