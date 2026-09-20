Incêndio ameaça área turística dos Andes colombianos

Um incêndio florestal devastou, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, quase 40 hectares de floresta andina na região central da Colômbia, perto de uma cidade que recebe mais de um milhão de turistas por ano.

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As chamas começaram a se propagar na tarde de sábado e eram visíveis da praça central de Villa de Leyva, um município que se destaca pela aparência antiga e por suas ruas e construções de pedra.

"Villa de Leyva não está sozinha", escreveu o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, na rede social X. "Vamos mobilizar todas as capacidades do Estado para combater este incêndio e proteger seus habitantes, seu patrimônio e sua riqueza natural", acrescentou.

O governo do departamento de Boyacá anunciou o envio de duas aeronaves para combater as chamas.

Um helicóptero militar também será mobilizado, assim como equipes de bombeiros da capital, Bogotá, informou o ministro do Interior, Rodrigo Lara.

Os incêndios florestais são frequentes na época seca do ano ao longo da zona andina próxima ao Equador, mas neste ano se intensificam devido às condições climáticas associadas ao atual fenômeno El Niño, que desponta como um dos mais intensos já registrados, com secas e temperaturas elevadas.

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